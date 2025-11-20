Sapanca Gölü'nde korkutan görüntü: Vatandaşlar rahat uyuyamıyor, depremin habercisi mi?
20.11.2025 14:24
İHA
Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar, vatandaşları endişelendirdi.
Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kot seviyesi 28.75 metreye düştü. Gölde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişe oluşturdu.
Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise ‘’Su kaynıyor'' sözleriyle o anları kaydetti, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı. Sapanca Gölü'ne gelen Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş, daha öncesinde buna benzer farklı bölgelerde kabarcıkların oluştuğunu ve akabinde deprem olduğunu aktardı.
Akdemir, "Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım'' dedi.
