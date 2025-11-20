Sapanca Gölü'nde korkutan görüntü: Vatandaşlar rahat uyuyamıyor, depremin habercisi mi?

Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise ‘’Su kaynıyor'' sözleriyle o anları kaydetti, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı. Sapanca Gölü'ne gelen Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş, daha öncesinde buna benzer farklı bölgelerde kabarcıkların oluştuğunu ve akabinde deprem olduğunu aktardı.