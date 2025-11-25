Sapanca Gölü’nde su seviyesi düşünce ortaya çıktı

Yapının dini nitelikli olduğunun güçlü olasılık olduğunu söyleyen Işık, göl kıyısındaki konumuyla da İznik Gölü’nde ortaya çıkarılan bazilika ile benzerlik gösterdiğini kaydetti. Kalıntının neden bugün su altında kalan bir noktada inşa edildiğiyle ilgili de konuşan Işık, su seviyesinin tarihsel süreçte değiştiğini hatırlattı:

“Bu yapıların inşa edildiği dönemlerde Sapanca Gölü’nün su seviyesi daha gerideydi. Yapıyı kıyıya yakın bir noktaya yaptılar ve orada kalacağını düşündüler. Zamanla su yükseldi ve yapı su altında kaldı. Bu doğal bir süreç.”