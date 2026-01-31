Sarp bir kayanın üzerine kuruldu, ziyaretçileri her geçen gün artıyor. Yaklaşık 700 yıllık
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sarp bir kaya üzerine kurulu olan Zil Kale, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Yerli ve yabancı turistlere konumu itibarıyla doğa ve tarihi bir arada sunan Zil Kale, dağlar arasındaki görkemli görüntüsüyle ilgi çekiyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, kaynaklara göre 14 veya 15. yüzyılda inşa edilen Zil Kale'nin, 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldığını söyledi.
Avluk, 8 burç ve 1 gözetleme kulesinden oluşan kalenin, denizden 750, dere yatağından 100 metre yükseklikte ve Rize merkeze 1 buçuk saat mesafede olduğunu bildirdi.
Avluk, "2025 yılındaki ziyaretçi sayımız 181 bin 446. Geçen yıla oranla yüzde 15 ile 20 arasında bir artışımız var" diye konuştu.
Yerli ziyaretçilerin daha fazla olduğunu dile getiren Avluk, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelenlerin de Zil Kale'ye ilgi gösterdiğini aktardı.
Tarihi kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalıştıklarını anlatan Avluk, "Sadece Zil Kale için değil, aslında kemer köprüleri de UNESCO Dünya Mirası adı altında etiketlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Adana'dan ailesiyle kente gelen 16 yaşındaki Kerem Küçükbalcı ise kaleyi ilk kez görme ve gezme fırsatı bulduğunu belirterek, "Kaçkar Dağları'nın ortasına, bir geçitin ortasına kurulmuş, stratejik konumu olan bir kale. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Ankara'dan gelen Elif Tibukoğlu da Karadeniz'i çok sevdiğini, doğasının insana huzur verdiğini söyledi.
Tibukoğlu, "Kalenin her yerinden tarih akıyor. Gerçekten muhteşem bir yer'' değerlendirmesinde bulundu.
