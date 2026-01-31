Sarp bir kayanın üzerine kuruldu, ziyaretçileri her geçen gün artıyor. Yaklaşık 700 yıllık

Yerli ve yabancı turistlere konumu itibarıyla doğa ve tarihi bir arada sunan Zil Kale, dağlar arasındaki görkemli görüntüsüyle ilgi çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, kaynaklara göre 14 veya 15. yüzyılda inşa edilen Zil Kale'nin, 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldığını söyledi.

Avluk, 8 burç ve 1 gözetleme kulesinden oluşan kalenin, denizden 750, dere yatağından 100 metre yükseklikte ve Rize merkeze 1 buçuk saat mesafede olduğunu bildirdi.