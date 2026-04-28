Sarp dağlardan bin bir emekle toplandı. Kilosu 700 liradan 400'e düştü, kapış kapış gidiyor
28.04.2026 09:39
İHA
Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı dağlarında bin bir emekle toplanan ve halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun, Van'da tezgâhlardaki yerini aldı. Sınırlı hasat dönemi ve toplama zorluğu nedeniyle adeta altın değerinde olan uçkunun kilogram fiyatı, 400 TL'ye ulaşarak 150 TL'lik ithal muzu geride bıraktı.
İTHAL MUZU 3'E KATLADI
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarında doğal olarak yetişen yayla muzu, havaların ısınmasıyla birlikte piyasaya çıktı. Van'da seyyar tezgahlarda ve manavlarda satışa sunulan uçkunun fiyatı dikkat çekti. Piyasada ithal muzun kilogramı ortalama 150 liradan alıcı bulurken, yayla muzunun kilogram fiyatı ise 400 liraya kadar çıktı.
Satıcılar, uçkunun fiyatının yüksek olmasını toplama sürecinin zorluğuna ve satış süresinin kısalığına bağlıyor. Sadece bahar aylarında, karların erimesiyle birlikte yetişen bu bitkinin dağların zirvelerinden elde edildiğini ifade eden esnaf, ürünün zahmetli bir yolculuğun ardından şehre ulaştığını belirtti.
TAM BİR ŞİFA DEPOSU
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören uçkunun, bölge halkı arasında şeker ve tansiyon gibi hastalıklara iyi geldiği, "şifa deposu" olduğu yönündeki bilgiler de bu talebi artırıyor.
KİLOSU 700 LİRADAN 300'E DÜŞTÜ
İlk etapta 700 liradan satışa sunulan yayla muzunun kilosunun 400 liraya düştüğünü ifade eden Savur, “İlerleyen zamanlarda 200-250 liraya kadar düşme ihtimali de var. Uşkunun iyisi; yumuşak ve sulu olmasından anlaşılır. Kuru oldu mu yenmez, mutlaka yaşken tüketilmelidir. Kuruduğu zaman tadı kalmaz. Hastalıklara gelince; şekere, tansiyona, kansere, vereme, yani bildiğiniz her şeye şifa oluyor. Faydası çok güzel, özellikle şeker hastaları bunu çok tercih ediyor.”