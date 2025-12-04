Sayburç'ta ses getiren bulgular. Bölgedeki ritüeller hakkında ipucu veriyor

Keşif hakkında detaylı bilgiler veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Sayburç'taki ağzı dikili yüz tasviri, Sefertepe'de farklı üsluplarla işlenmiş kabartmalar ve Göbeklitepe’deki adak heykeli, bölgedeki yaşamın ritüellerine ve sembolik dünyasına dair önemli ipuçları sunuyor. Bölgenin Neolitik mirasına ışık tutan buluntular, yürüttüğümüz çalışmaların her sezon nasıl yeni bir kapı araladığını bir kez daha gösteriyor.''