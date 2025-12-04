Sayburç'ta ses getiren bulgular. Bölgedeki ritüeller hakkında ipucu veriyor
04.12.2025 13:31
DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi'nde bu sezon ortaya çıkarılan yeni bulguların, Neolitik Dönem'e dair bilimsel çerçeveyi daha da genişlettiğini belirtti.
Keşif hakkında detaylı bilgiler veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Keşif hakkında detaylı bilgiler veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Sayburç'taki ağzı dikili yüz tasviri, Sefertepe'de farklı üsluplarla işlenmiş kabartmalar ve Göbeklitepe’deki adak heykeli, bölgedeki yaşamın ritüellerine ve sembolik dünyasına dair önemli ipuçları sunuyor. Bölgenin Neolitik mirasına ışık tutan buluntular, yürüttüğümüz çalışmaların her sezon nasıl yeni bir kapı araladığını bir kez daha gösteriyor.''
Ersoy, açıklamasını ‘’Şanlıurfa'mızı önce ülkemiz turizminde ardından da dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıracağız. Taş Tepeler, Anadolu'nun 12 bin yıl önceki dünyasını benzersiz ayrıntılarla görünür kılmaya devam edecek" ifadeleriyle sonlandırdı.
