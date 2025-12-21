Şehirden köye dönüp üretici oldular. Sezonda 500 bin kazanıyorlar

Bursa'da kent merkezinde ve İstanbul'da yaşayan 13 kadın tersine göç ile doğup büyüdükleri Candarlı köyüne yerleşti. Köy kadınlarının da yardımıyla belediyeden destek alan kadınlar yaban mersini üreticiliğine başlayarak köylerinin kaderini değiştirdi. Kurdukları Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile mahallelerinde üretilen yaban mersinini, çevre il ve ilçelere satan kadınlar, sezonda 500 bin TL'ye kadar kazanç elde ederek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Aslında Candarlı köyünde bir tane yaban mersini üreticisi bulunuyordu ve bütün köy halkı o tarlalarda işçi olarak çalışıyordu. Köy halkı, 10 yıl önce köy muhtarının yaban mersini ekimine başlamasıyla kendi ekim süreçlerine adım attı. Köye tersine göç ile yerleşen kadınlar ve köy kadınları Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu.