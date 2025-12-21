Şehirden köye dönüp üretici oldular. Sezonda 500 bin kazanıyorlar
Bursa'da şehir merkezinde yaşayan 13 kadın, doğup büyüdükleri köye dönüp yaban mersini yetiştiriciliğine başladı. Ürünlerini anne şefkatiyle yetiştiriyorlar.
TERSİNE GÖÇ HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ
Bursa'da kent merkezinde ve İstanbul'da yaşayan 13 kadın tersine göç ile doğup büyüdükleri Candarlı köyüne yerleşti. Köy kadınlarının da yardımıyla belediyeden destek alan kadınlar yaban mersini üreticiliğine başlayarak köylerinin kaderini değiştirdi. Kurdukları Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile mahallelerinde üretilen yaban mersinini, çevre il ve ilçelere satan kadınlar, sezonda 500 bin TL'ye kadar kazanç elde ederek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Aslında Candarlı köyünde bir tane yaban mersini üreticisi bulunuyordu ve bütün köy halkı o tarlalarda işçi olarak çalışıyordu. Köy halkı, 10 yıl önce köy muhtarının yaban mersini ekimine başlamasıyla kendi ekim süreçlerine adım attı. Köye tersine göç ile yerleşen kadınlar ve köy kadınları Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu.
“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR. YETER Kİ İSTESİN"
Yaptıkları proje ile “Kadın isterse her şeyi başarır. Yeter ki istesin" diyen Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hülya Can, “Mahallemizde önceden yaban mersini yetiştiren bir üretici vardı ve mahalleli onun yanında işçi olarak çalışıyordu. Daha sonra muhtarımız, ‘O yetiştiriyorsa, biz neden yetiştiremeyelim?’ dedi. Sonrasında fidan destekleri aldık ve ilk adımımızı bu şekilde attık” dedi. Emekçi kadınlar bu işe ilk başladıklarında tecrübesiz olduklarını ve çok zorluk çektiklerini de belirtti. Ancak şuan işi öğrenen kadınlar ürünlerine anne şefkatiyle yaklaşıyor.
Ürünlerin kışın don olayından korunması için çare arayan kadınlar çareyi ateş yakmakta buldu. Kışın gece nöbetleriyle tarlalarında ateş yakarak don olayını engelleyen çiftçiler ürünlerine gözü gibi bakıyor.
GENÇLER KÖYE GERİ DÖNÜYOR
Yaban mersini yetiştiriciliğinin emek ve sabır istediğini söyleyen kooperatif üyesi, biyokimyager Selin Güler, “Kadınlarımız ürün yetiştirdi ve büyüttü ancak sorunlarla karşılaştık. ‘Biz gençler olarak sizin arkanızdayız’ diyerek her zaman ailemizin yanında durduk. Yazın tarlada çalıştık, kışın okullara gittik. Ürünü topladık, bir araya geldik ve bu şekilde tanıtımını yaptık. Şu anda ailemizle birlikte, 17 kadından oluşan ekibimizle, köyümüzde yeni girişim kapıları açıyoruz." diyerel aktardı.
Yaban mersini üretimiyle sezonda yüksek gelir kazanan köy halkı durumdan memnun. Tersine göçün ilerlediğini gençlerin dahi köye geri döndüğünü belirtildi.
