Şehirlerarası yol göle döndü. 20 gündür ulaşıma kapalı

Antalya ve çevresinde günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yaklaşık 20 gündür kapalı bulunan yeni Antalya-Konya kara yolunun son durumu havadan görüntülendi. Özellikle Eynif Ovası ile Gembos Ovası güzergahından geçen yolun bazı bölümlerinin tamamen halen sular altında kaldığı görüldü.

Sular altında kalan kısmın yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol olduğu, yer yer su yüksekliğinin 1 ila 5 metre arasında değiştiği öğrenildi.