Şehre içme suyu sağlıyor. Son yıllardaki en iyi doluluk oranına ulaştı

Mamasın Barajı'nın 60 yılı aşkındır hizmet verdiğini hatırlatan Ekinci, bugün Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısının Mamasın Barajı'ndan karşılandığını aktardı. Ekinci, ilkbahar yağışlarının hem baraj için hem de tarımsal sulama yapan üreticiler için yüz güldürücü olduğunu ifade etti.

Bu yıl nisan ayının ortalarına gelmelerine rağmen halen tarımsal sulama için kanallara su vermediklerini, buna ihtiyaç olmadığını aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

“Aksaray, Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerin başında Konya Kapalı Havzası geliyor. Bugün Mamasın Barajı'nda doluluk 55 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Bu da yaklaşık yüzde 30 doluluk oranına tekabül etmekte. Bu oran son yıllardaki en iyi doluluk oranı diyebiliriz.''