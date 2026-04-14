Şehre içme suyu sağlıyor. Son yıllardaki en iyi doluluk oranına ulaştı
14.04.2026 13:06
AA
Aksaray'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Mamasın Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışlarla doluluk yüzde 30'a ulaştı.
Tarımsal sulama amacıyla inşa edilen ve 1962 yılında hizmete giren baraj, 2000'li yıllardan itibaren içme suyu olarak da kullanılmaya başlandı.
Kentte, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan kar yağışı ve sağanak sonucu barajın doluluk oranı yüzde 30'a ulaştı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Aksaray 44. Şube Müdürü Ümit Ekinci, Mamasın Barajı'nın Aksaray'ın ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Mamasın Barajı'nın 60 yılı aşkındır hizmet verdiğini hatırlatan Ekinci, bugün Aksaray'ın içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısının Mamasın Barajı'ndan karşılandığını aktardı. Ekinci, ilkbahar yağışlarının hem baraj için hem de tarımsal sulama yapan üreticiler için yüz güldürücü olduğunu ifade etti.
Bu yıl nisan ayının ortalarına gelmelerine rağmen halen tarımsal sulama için kanallara su vermediklerini, buna ihtiyaç olmadığını aktaran Ekinci, şöyle konuştu:
“Aksaray, Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerin başında Konya Kapalı Havzası geliyor. Bugün Mamasın Barajı'nda doluluk 55 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Bu da yaklaşık yüzde 30 doluluk oranına tekabül etmekte. Bu oran son yıllardaki en iyi doluluk oranı diyebiliriz.''
Ekinci, bu yıl Türkiye genelinde yağışlar açısından bereketli bir dönem yaşandığını vurguladı.
Bu durumun, su kaynaklarının doluluğu ve tarımsal sulama açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan Ekinci, "Değişen iklim koşulları ve yağış rejimlerindeki düzensizlikler nedeniyle su kaynaklarımızı korumak her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımıza ve özellikle çiftçilerimize suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
AKSARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKSARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.