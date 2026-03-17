Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
17.03.2026 13:51
AA
Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, eriyen karlar ve son yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Toplam 24 milyon metreküp hacme sahip baraj, Mudurnu ve Abant Deresi'nden besleniyor.
Kentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye çıktı. Tam kapasiteye ulaşan baraj, Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
Bolu genelinde içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmazken, mevcut doluluk oranının uzun süreli kullanım açısından yeterli seviyede olduğu kaydedildi.
Bu arada, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj havadan görüntülendi.
1965-1970 yılları arasında sulama ve taşkın kontrolü amacı ile inşa edilen Gölköy Barajı, Büyüksu Çayı üzerinde yer alıyor.
Toprak gövde dolgu tipi olan baraj, 11 bin 228 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.