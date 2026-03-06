Şehrin ortasında zamana direniyor. Valide Sultanların yaptırdığı en gösterişli yapılardan
06.03.2026 15:39
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Batı'ya özgü mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.
Sultan 2. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından 1869-1871 yılları arasında külliye şeklinde yaptırılan cami; mektep, türbe, türbedar odası, kütüphane, muvakkithane, karakol, 6 çeşme ve 7 dükkandan oluşuyor.
Farklı mimari stillerin karışımını ifade eden eklektik tarzda inşa edilen cami, mimari üslubundaki çeşitlilik ve zengin bezemeleriyle Osmanlı mimarisinde Batılılaşma döneminin dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.
Cami, yüksek kasnaklı kubbesi, ince uzun minareleri ve zengin taş süslemeleriyle çevresindeki yapılardan ayrılırken, taş işçiliğinde görülen yoğun bezeme ile kemerlerde ve pencere düzeninde kullanılan farklı motifler yapıya hareketli bir görünüm kazandırıyor.
Caminin cepheleri köşelerde kule biçiminde yükselen ayaklarla belirginleşirken, pencerelerin üzerindeki üçgen alınlıklarda rumi ve palmet motifleri dikkati çekiyor.
Yaklaşık 10 metre çapındaki pandantif kubbeyle örtülen caminin iç mekanı yoğun kalem işleriyle süslenirken, mavinin hakim olduğu bezemelerde bitkisel motifler ve yıldız kompozisyonları öne çıkıyor.
Duvarları çevreleyen kitabe kuşağında celi sülüs hatla Mülk Suresi yazılı olan caminin, mermerden yapılan mihrap ve minberi ise klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtıyor.
Prof. Dr. Aziz Doğanay, Pertevniyal Valide Sultan Camisi'nin mimari yapısını ve süslemelerini anlattı.
Doğanay, kısa sürede inşa edilen camide barok mimarisinden sonra tekrar doğuya yönelmenin etkilerinin görüldüğünü belirterek, kaynaklarda, caminin mimarı konusunda Montani Kalfa, Hüseyin Bey ve Hüsrev Bey ile Balyan ailesi gibi birçok ismin geçtiğini dile getirdi.
Caminin konumuna değinen Doğanay, "Şehir dokusu içerisindeki yeri, ticaret merkezi ve insanların çok işlek bir şekilde kullandığı bir yer olması hasebiyle çok kültürlü bir mekana sahip" ifadelerini kullandı.
Mimari üslup olarak her ne kadar baroktan Osmanlı stiline geri dönüldüğü söylense de aslında batı ile doğunun bir sentezinin söz konusu olduğunu vurgulayan Doğanay, şöyle konuştu:
"Batının barokundan kurtulduğu söylenebilir ama klasik Osmanlı mimarisine döndüğü de iddia edilemez. Modern ile gelenek arasında bir köprü sayılabilir.''
Caminin oldukça aydınlık ve ferah olduğuna işaret eden Doğanay, camideki süslemelerde barok mimarinin etkisiyle Türk motiflerinin gölgelendirilerek yapıldığını, yine rokoko tarzının da görüldüğünü, mermer işçiliği açısından mihrap ve minberin dikkat çekici olduğunu, mihrabın üstündeki taş kısmında yer alan şemseli başlığın ise sadece bu camiye ait bir özellik olduğunu kaydetti.
Aziz Doğanay, minberin külah kısmının soğan kubbe şeklinde olduğunu, bunun klasik Osmanlı mimarisinde yer almadığını ifade ederek, "Mehmet Hulusi imzasını taşıyan sülüs kitabede Tebareke Suresi yazmaktadır. Kitabenin altındaki mukarnas kuşak da yapıyı ayrıca karakteristik bir özellik katmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni diğer yapılardan farklı yapan özelliğinin avludan sokağa açılan kapı detayı olduğuna dikkati çeken Doğanay, "Burada oldukça görkemli ve gösterişli taş kapı, kapının yan taraflarında da çeşmeler yer almaktadır" diye konuştu.
