Şehrin ortasında zamana direniyor. Valide Sultanların yaptırdığı en gösterişli yapılardan

Caminin konumuna değinen Doğanay, "Şehir dokusu içerisindeki yeri, ticaret merkezi ve insanların çok işlek bir şekilde kullandığı bir yer olması hasebiyle çok kültürlü bir mekana sahip" ifadelerini kullandı.

Mimari üslup olarak her ne kadar baroktan Osmanlı stiline geri dönüldüğü söylense de aslında batı ile doğunun bir sentezinin söz konusu olduğunu vurgulayan Doğanay, şöyle konuştu:

"Batının barokundan kurtulduğu söylenebilir ama klasik Osmanlı mimarisine döndüğü de iddia edilemez. Modern ile gelenek arasında bir köprü sayılabilir.''