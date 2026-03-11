Sel sularının altında kalmıştı. Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

Şubat ayında etkili olan yoğun yağışların ardından Taşağıl, Gembos, Derebucak ve Beyşehir güzergâhındaki yeni Antalya-Konya kara yolunun bazı bölümleri su taşkınları nedeniyle kapanmıştı. Haftalardır ulaşıma kapalı olan Sobuca mevkisinde suların tamamen çekildiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yolda herhangi bir bozulma ya da olumsuz bir duruma rastlanmadı. Trafik işaretlerinde yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, öğle saatlerinde Antalya ve Konya yönlerinden karşılıklı olarak trafiğe açıldı.