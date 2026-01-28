Selçuklu'dan beri ayakta. İki şehrin köylerini birbirine bağlıyor
Halk arasında Tuzla Köprüsü ya da Sekili Köprüsü olarak bilinen tarihi köprü, Selçuklu dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor.
Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyleri ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyleri birbirine bağlayan köprü, geçmişte bölge ulaşımında önemli bir rol üstlendi.
Kızılırmak Nehri’nin en uzun kolu olan Delice Irmağı üzerinde inşa edilen yapı, yaklaşık 60 metre uzunluğa sahip.
Köprünün üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar yer alıyor. En büyük kemeri yaklaşık 11,20 metre açıklığında ve 5,50 metre yüksekliğinde olan yapının üzerinde herhangi bir kitabe bulunmuyor. Bu nedenle kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.
Köprünün mimari özellikleri yapının Selçuklu dönemine, 13. yüzyıl ortalarına tarihlendirilebileceğini gösteriyor. Eserin yakınlarında bulunan ve Selçuklu dönemine ait olduğu bilinen Sekili (Delicesu) Han kalıntıları da bu durumu doğruluyor.
‘Dik köprü’ sınıfında yer alan tarihi yapının kemer gözlerinin birleştiği noktalarda mahmuzlar bulunuyor.
Yöre halkından Mustafa Mengüşoğlu, "Bu köprünün anlatılanlara göre bin yıllık bir tarihi var. Yozgat'la Kırşehir'in köylerini birbirine bağlıyor'' dedi.
2019 yılında tadilattan geçirilen tarihi köprü, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine kapatıldı. Günümüzde yalnızca yaya geçişine izin verilen köprü, sahip olduğu tarihi ve mimari özelliklerle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.
