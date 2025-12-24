Semt pazarının şifalı gözdesi, tanesi 100 lira. Magnezyum, çinko, A, C vitamini ne varsa onda!
Tarlada doğal yöntemlerle yetişen, hem kendisi hem de çekirdeğiyle şifa kaynağı olarak bilinen bal kabağı semt pazarlarında yoğun ilgi görüyor.
Tatlısı da yapılıyor, kaynatılarak da tüketiliyor. Bal kabağı her yörede farklı olarak tüketilen lezzetli ve sağlıklı besin kaynaklarından biri.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan semt pazarında satışa sunulan bal kabağı, hem kendisi hem de çekirdeğiyle şifa kaynağı olarak ilgi görüyor.
Evrenli Mahallesi'nde tarlasında doğal yöntemlerle yetiştirdiği bal kabaklarını pazara getiren 67 yaşındaki üretici Mustafa Uslu, bal kabağının faydalarının saymakla bitmediğini söyledi.
Bal kabağının geçmişten günümüze şifa kaynağı olarak bilindiğini belirten Uslu, "Eskiden atalarımızdan dinlerdik, şimdi teknoloji gelişti, internetten de öğreniyoruz. Kabağın kendisi ayrı, çekirdeği ayrı şifa kaynağı. Ekonomik olarak ucuz ama faydası çok. Mutlaka tüketilmesi gereken bir ürün" dedi.
TATLISI DA YAPILIYOR, GÖZLEMESİ DE
Bal kabağının mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebildiğini ifade eden Uslu, "Tatlısı yapılır, kaynatılarak tüketilir, gözlemesi yapılır. Ülkemizin her yerinde üretilebildiği için her yörenin kendine özgü tüketim şekli var. Çerez olarak tüketilen çekirdeğinin de faydaları saymakla bitmiyor" diye konuştu.
A, C VİTAMİNİ VE BETA KAROTEN
Uzmanlar, bal kabağının A ve C vitamini, beta-karoten ve lif açısından zengin olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, göz sağlığını koruduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor.
Kabak çekirdeğinin ise protein, sağlıklı yağlar, magnezyum ve çinko bakımından zengin olmasıyla kalp sağlığını desteklediği, bağışıklığı güçlendirdiği ve özellikle erkeklerde prostat sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.
Öte yandan bal kabağının pazarda kilosu ortalama 25 TL'den satılırken, büyüklüklerine göre tanesinin 100 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi.
