Sena Öğretmen'in ilk öğretmenler günü, öğrencileriyle yaşama tutundu

Sena öğretmen, öğrencilerinin protez bacağına alıştığını ve kendisine yardımcı olduklarını söyleyerek, "Çocukları çok seviyorum. Onlara bir şey öğretmek, dünyaya onları gözünden bakıp bilmek benim için çok değerli. Çocuklar bana umut oluyor ve yaşama sevinci katıyorlar. Çocuklar, masumiyetle dünyaya çok farklı bakıyorlar. Bu da beni daha fazla ayakta tutup mutlu ediyor ve motive ediyor. Bir süre sonra öğrencilerim de bana alıştı, protez bacağım artık onlara bir eksiklik olarak gelmiyor. Öğrencilerim bana çok yardımcı oluyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor. Protezle birlikte hareketlerim biraz daha aktifleşti. Başka daha iyi protezlerde var ama ulaşabildiğim protez buydu. Öğrencilerim ve çevremin desteğiyle birlikte hayata devam edebiliyorum. İlk öğretmenler günü olması çok gurur verici. Atandığım ilk senede ilk öğretmenler günüm. Bütün arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Bugün çok sevinçli ve heyecanlı bir gün oluyor" dedi.