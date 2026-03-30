Sera işçisi genç kadının şüpheli ölümü. Tabancayla vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi müstakil bir evde bir kişinin silahla kendisini yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri göğsünden silahla vurulmuş kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, motorize yunus timleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.