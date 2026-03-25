Servis ihalesine katılan olmayınca motosikletler, traktörler okul servisi oldu
25.03.2026 13:45
İHA
Antalya'da taşımalı eğitim okul servisi ihalesine katılan olmayınca, veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla götürmeye başladı. Veliler servis sorununun halledilmesini talep ediyor.
Manavgat ilçesine bağlı Çakış mahallesinde yaşayan ve bir ilkokulda eğitim gören bazı öğrenciler, bu yıl taşımalı eğitim için servis ihalesine giren olmaması nedeniyle velilerinin kendi imkanlarıyla ulaşımlarını sağlıyor. Önceki dönemlerde taşımalı eğitimden faydalanan veliler, bu dönem açılan ihaleye katılım olmamasından dolayı çocuklarını; traktör, motosiklet ve otomobilleriyle okula götürüyor ve alıp evlerine dönüyorlar. Traktör kasasında veya motosiklet üzerinde yol kat eden bazı öğrenciler ise kış şartlarında mağduriyet yaşarken, veliler servis sorunun çözümünü talep etti.
"EĞİTİME DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Ismahan Çalık, torunlarını okula traktörle götürdüklerini anlatırken, “Uşağımızı götüren olmadı, çaresiz kaldık” dedi.
Oğlu Kamıl Çalık ise ikinci eğitim öğretim dönemine geçtiklerini ve hala servislerinin olmadıklarını söyleyerek, "Çözüm bekliyoruz, servis istiyoruz, başka bir derdimiz yok. Kış ayındayız. sıcağı var, soğuğu var, yağmuru var, dolusu var. Her şartta eğitime devam ettirmeye çalışıyoruz" diye devam etti.
ÇÖZÜM BEKLİYORLAR
Başka bir öğrenci velisi Kosat Akın ise, yaz-kış traktör ve motosikletlerle öğrencileri eğitime devam ettirdiklerini belirtti. Akın, ilgili kurumlara gerekli itirazları yaptıklarını ve sonuç beklediklerini söylerken eşi ise "Eşim çalışıyor, ben de araba kullanamıyorum. Kullanamadığım için çocuğumuzu okula götürmekte zorlanıyoruz. Komşuya söylüyorum, onun sayesinde götürüp getiriyoruz ama çok zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.
