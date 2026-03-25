Servis ihalesine katılan olmayınca motosikletler, traktörler okul servisi oldu

Manavgat ilçesine bağlı Çakış mahallesinde yaşayan ve bir ilkokulda eğitim gören bazı öğrenciler, bu yıl taşımalı eğitim için servis ihalesine giren olmaması nedeniyle velilerinin kendi imkanlarıyla ulaşımlarını sağlıyor. Önceki dönemlerde taşımalı eğitimden faydalanan veliler, bu dönem açılan ihaleye katılım olmamasından dolayı çocuklarını; traktör, motosiklet ve otomobilleriyle okula götürüyor ve alıp evlerine dönüyorlar. Traktör kasasında veya motosiklet üzerinde yol kat eden bazı öğrenciler ise kış şartlarında mağduriyet yaşarken, veliler servis sorunun çözümünü talep etti.