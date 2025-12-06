Sezon başında 50 TL'ye satılıyordu, fiyatı 3 katına çıktı
06.12.2025 15:38
İHA
Karadeniz’de sezon başında bol miktarda avlanan ve tezgahlarda 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı, yerel avcılığın azalmasıyla birlikte 150 liraya çıktı.
Sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu, yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.
Esnaf Zeki Beybeyoğlu, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi. Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.
Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Beybeyoğlu, "Şimdilerde buralardan balık çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor bile diyebiliriz. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde'' şeklinde konuştu.
