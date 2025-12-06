Sezon başında 50 TL'ye satılıyordu, fiyatı 3 katına çıktı

Sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu, yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.