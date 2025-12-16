Sezon boyunca vatandaşın favori balığı oldu. Tezgahlarda bereketi bitmiyor

Hamside 35 yıldır böyle bir bolluk görmediğini kaydeden Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 buçuk aydır hamside bolluk var. Şu anda kilosu 100 TL. Neredeyse 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu seneki gibi bir bolluk daha önce görmedim. Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyebilirim. Hamsinin kilosu 15 gün önce 50 TL iken şu anda 100 TL. İstavrit de tezgâhları süslüyor; onun kilosu ise 100-125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavritin fiyatı 100 TL seviyelerinde olunca, diğer balık çeşitlerine olan talep ister istemez azaldı.''