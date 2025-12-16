Sezon boyunca vatandaşın favori balığı oldu. Tezgahlarda bereketi bitmiyor
16.12.2025 16:52
İHA
Yaklaşık 3 buçuk aydır hamsi avının sürdüğü Karadeniz’de bolluk hâlâ devam ediyor. Tezgâhlarda kilosu 100 TL’den satılan hamsi, sezon boyunca vatandaşın gözdesi oldu.
Bu sezon hamsi gibi istavrit de tezgâhlardaki yerini korurken, istavritin kilogram fiyatı 100 ile 125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavrit fiyatlarının 100 TL seviyelerinde seyretmesi, diğer balık çeşitlerine olan talebi ise düşürüyor.
Hamside 35 yıldır böyle bir bolluk görmediğini kaydeden Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, şunları söyledi:
"Yaklaşık 3 buçuk aydır hamside bolluk var. Şu anda kilosu 100 TL. Neredeyse 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu seneki gibi bir bolluk daha önce görmedim. Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyebilirim. Hamsinin kilosu 15 gün önce 50 TL iken şu anda 100 TL. İstavrit de tezgâhları süslüyor; onun kilosu ise 100-125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavritin fiyatı 100 TL seviyelerinde olunca, diğer balık çeşitlerine olan talep ister istemez azaldı.''
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise ‘’Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin kaybolacağı söylendi ancak bu gerçekleşmedi, hâlâ çıkmaya devam ediyor. Bu aralar mezgit azaldı. Son 3-4 gündür neredeyse hiç çıkmıyor. Sezon bitene kadar hamsinin devam edeceği öngörülüyor" diye konuştu.
