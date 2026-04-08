Sezonun ilk karpuzları alıcılarıyla buluştu. Kilosu 50 TL, alıcı memnun
08.04.2026 09:47
İHA
Mersin'de sezonun ilk karpuzları alıcılarıyla buluştu. Karpuzların pazarda sunuluş şekli ise müşterilerin dikkatini çekti.
Erdemli ilçesindeki pazarda satılan karpuzlar, sunuluş şekliyle dikkat çekti. Dışarıdan getirildiği belirtilen karpuzlar, tezgahlarda dilim dilim satıldı. Vatandaşların çeyrek veya yarım olarak aldığı karpuz, kilogramı 50 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek karpuzlar ise ağırlıklarına göre 65 ila 90 TL arasında değişiklik gösterirken yoğun da talep görüyor.
KİLOSU 50 TL
Sezonun ilk karpuzlarını satışa sunduklarını söyleyen Pazarcı Mehmet Akça, daha ekonomik olması amacıyla karpuzları dilim dilim sattıklarını söylerken, "Yarım ve çeyrek müşterilerimize sunuyoruz. Çok tatlı bir karpuz, fiyatı çok uygun. Şu anda kilogramı 50 liradan satıyoruz. Herkes de çok memnun, iyi de rağbet var" dedi.
