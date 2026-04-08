Sezonun ilk karpuzları alıcılarıyla buluştu. Kilosu 50 TL, alıcı memnun

Sezonun ilk karpuzlarını satışa sunduklarını söyleyen Pazarcı Mehmet Akça, daha ekonomik olması amacıyla karpuzları dilim dilim sattıklarını söylerken, "Yarım ve çeyrek müşterilerimize sunuyoruz. Çok tatlı bir karpuz, fiyatı çok uygun. Şu anda kilogramı 50 liradan satıyoruz. Herkes de çok memnun, iyi de rağbet var" dedi.