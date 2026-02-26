Sibirya soğukları hayatı durma noktasına getirdi. Dalgalar bile buz tuttu
26.02.2026 16:14
İHA
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Van'da Zernek Barajı'ndaki dalgalar donarak kristalleşti.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, Van'da hayatı durma noktasına getirirken, ilginç görüntüler oluşturdu.
Gürpınar ilçesinde bulunan ve bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan Zernek Baraj Gölü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında düşmesiyle tamamen buz tuttu.
Göl yüzeyindeki suyun sadece yüzeyi donmakla kalmadı. Rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran dalgalar donarak kristalleşti. Ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.
