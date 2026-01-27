Sibirya'dan Bayburt'a kadar geldiler, vatandaşlar elleriyle besliyor
27.01.2026 09:44
İHA
Sibirya ve Rusya'dan göç eden yeşilbaşlı ördekler, kış aylarında Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'ni mesken tuttu.
Mescit Dağları'ndan doğan ve Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, her yıl aralık ayıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası oluyor.
Ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika olan yeşilbaşlı ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında Bayburt'a gelerek nehirde konaklıyor. Nisan ayının ortalarına doğru ise daha soğuk bölgelere göç etmek üzere Çoruh'u terk ediyorlar.
Bayburt'un simgelerinden biri haline gelen yeşilbaşlı ördeklerin sayısında her geçen yıl artış yaşanırken, vatandaşlar da ördekleri yemleyerek destek oluyor.
Çoruh Nehri'nin Kaleardı Mahallesi mevkisinde yoğun olarak görülen ördekler, buz tutmuş alanlarda suya dalıp çıkarak görsel bir şölen sunuyor.
Ördekleri beslemek için nehir kenarına gelen hayvanseverlerden Kemal Aydın, "Bu ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında düzenli buraya olarak geliyorlar. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız bu hayvanları ürkütmez ve avlamaz" dedi.
Evdeki bayat ekmekleri değerlendirerek ördeklere getirdiğini söyleyen Rahmi Aydemir de soğuk havalarda düzenli olarak ördekleri beslediğini dile getirdi.
