Sıcaklık eksi 7'ye kadar düştü, araçların motorları dondu
25.11.2025 12:26
Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7,5 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle araçların motorları dondu.
Kars'ta son günlerde soğuk hava etkili oldu.
Kentte dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7,5 derece olarak ölçüldü.
Sabahın erken saatlerinde evden çıkan birçok kişi, araçlarının motorlarının donduğunu gördü.
Sürücüler araçlarını, başka araçların aküsünden takviye alarak çalıştırdı.
Kent merkezinde de araçların camları da buzla kaplandı.
Meteoroloji verilerine göre kent merkezi ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:
Kars merkez -7,5, Akyaka -6,3, Arpaçay -4,2, Digor -3,3, Kağızman -0,8, Sarıkamış -5,2, Selim -8,1, Susuz -3,9
