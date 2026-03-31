Şiddetli yağışlar yetmedi. Su seviyesi kritik eşiğin altında
31.03.2026 13:47
İHA
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde doluluk oranı, iki haftadır devam eden şiddetli yağışlara rağmen hala kritik eşiğin altında.
Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, göldeki son durumu değerlendirerek, mevcut yükselişin aldatıcı olmaması gerektiğini vurguladı. Yağışlı dönemde olmamıza rağmen seviyenin istenilen noktada olmadığını belirten Yiğit, sanayiden turizme kadar su çekimlerinin kısıtlanması gerektiğini ifade etti.
‘’OLUMLU BİR GİDİŞATI GÖSTERMİYOR''
Gölün kendi dengesini koruyabilmesi için 30 kodunun üzerine çıkması gerektiğini belirten Yiğit, şu ifadeleri kullandı:
"Ne kadar yükselirsek yükselelim kritik seviyenin üstüne çıkamadık. Biz 30 kodun altına inmemeyi baz alıyoruz. Kod üzerine çıkmamız önemli. İşin olumsuz durumu ise biz yağışlı bir dönemdeyiz. Bu dönemde bu seviyedeysek, sıcaklık arttığında, buharlaşma başladığında o zaman bu seviyenin çok daha altına ineceğiz anlamına geliyor. Bu da bize olumlu bir gidişatı göstermiyor.''
Yiğit, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için su çekimlerinin denetlenmesi ve öncelikli olarak su çekimlerinin minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini aktardı.
Yuvacık Barajı’nda doluluk oranının yüksek olması nedeniyle su çekiminin durdurulduğu ifade edilirken, önümüzdeki aylarda buharlaşma nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanabileceği ve yeniden su çekme ihtiyacı doğabileceği kaydediliyor.
Bu nedenle gölün kendisini yenilemesine olanak sağlamak amacıyla, su çekiminin mümkün olduğunca sınırlı tutulması gerektiği belirtiliyor.
Ayrıca belediyelerin insani ihtiyaçlar için kullandığı su dışındaki tüketimin -şişeleme fabrikaları, turizm tesisleri ve sanayi alanlarındaki su çekimleri- kontrol altına alınması ve sınırlandırılması öneriliyor. Su yönetiminde alınacak önlemlerin başında, suyun çekilmesinin minimum seviyeye indirilmesi geliyor.
Su seviyesindeki düşüşün ekosistemi doğrudan tehdit ettiğinden de bahseden Yiğit, göldeki doluluğun azalmasının aynı zamanda oksijen seviyesinin de azalması anlamına geldiğini vurguladı. Uzman isim, bu durum sonucunda göldeki canlıların da zarar görebileceğini ekledi.
