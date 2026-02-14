Şifa aramaya gelmişlerdi. Kaplıcalar sular altında kaldı
14.02.2026 12:58
İHA
Muğla'da bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Muğla genelinde birçok noktada su baskınları ve taşkınlar yaşandı.
Artan su seviyesi sonucu Köyceğiz kıyı şeridi kısmen sular altında kaldı. İlçenin hemen karşısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları da taşkından etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Açık alandaki kükürtlü su havuzlarının tamamı su altında kaldı.
Kapalı havuz bölümünde ise faaliyetlerin sürdürürken, taşkına rağmen kaplıcada şifa arayan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kaplıcada şifa arayan yerli ve yabancı vatandaşlar, su altında kalan kaplıcanın kapalı bölümüne bellerinin yarısına kadar gelen suda yürüyerek tehlikeyi aldırış etmeden ulaşıyor.
Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği kaplıcaya karadan ulaşımın yanında, Köyceğiz ve Dalyan'dan tekne turları ile de kaplıcaya ulaşan vatandaşlar açık ve kapalı havuzlarda kükürtlü suya girerek şifa arıyor.
Kaplıcaya tedavi amacıyla Antalya Alanya ilçesinden gelen Yaşar Yıldız, "Alanya'dan buraya Sultaniye kaplıcalarını görmek için geldim ama sel baskınlarından dolayı da göremiyoruz'' dedi.
Sırtında ağrılar olduğunu ve romatizması bulunduğunu belirten Alman vatandaşı Oliver, ‘’Türkiye'de iki ay kalacağız. Ondan sonra Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan'a gideceğiz. Her şey yolunda giderse belki Moğolistan'a da gideceğiz. Termal su bana iyi geliyor" dedi.
