Şifa deposu besinin hasadı başladı, pazarda kilosu 20 liraya satılıyor

02.12.2025 10:38
Ordu'da, fındığın yanı sıra alternatif olarak üretilen narenciyenin hasadına başlandı. Perşembe ilçesinde yaklaşık 80 ton mandalina üretimi yapıldı.
Ordu'da, fındığa alternatif olarak üretilen kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra, özellikle Perşembe ilçesinde yetiştirilen narenciye ürünlerinin de hasadına başlandı. Yıllık yaklaşık 80 ton mandalinanın üretildiği ilçede, 40 ton portakal ve yaklaşık 20 ton limon üretimi de gerçekleştiriliyor.
C vitamini yönünden zengin olduğu bilinen narenciye çeşitleri, kış aylarında üreticilerin yüzünü güldürürken, pazarlarda da oldukça ilgi görüyor. Kilogramı 20-25 TL'den satışa sunulan mandalina, kabuğunun ince olması, lezzetli ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilçede üretimi yapılan mandalinanın yerel pazarlarda aranan bir ürün olduğunu ifade etti. Soydan, "Aslında iklim sıcaklığı arttıkça üretim yüksek rakımlara doğru gidiyor. İlçemizdeki mandalina satsuma çeşidi olup sulu, tatlı, damak tadı yüksektir. Pazarda kilogramı 20-25 liradan satılıyor'' dedi.
