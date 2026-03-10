Sır gibi saklanan sanat. Yapımı aylar sürüyor, tek ustası Mardin'de
Mardin'de "Sofi Usta" olarak tanınan minyatür sanatçısı Seyfettin Çelik, Türkiye'nin sembol camilerini negatif oyma yöntemiyle tespih tanelerinin içine işliyor.
Çocukluğundan bu yana tespih yapımıyla ilgilenen Çelik, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde devam etti. Çelik, İstanbul'da eğitim gördüğü ve çalıştığı sırada negatif oyma ve minyatür sanatına da ilgi duymaya başladı.
Yüzük taşlarında kullanılan negatif oyma yöntemini kendi imkanlarıyla öğrenen Çelik, zamanla tespih tanelerinin içine çeşitli figürler işlemeye başladı.
Çelik, imamesini Mardin Ulu Cami işlemesiyle yaptığı tespihlerde Ayasofya, Selimiye, Sultan Ahmet gibi tarihi ve sembol camileri de minyatür halinde tanelerin içine nakşediyor.
Yapımı haftalar ve aylar süren eserler, yoğun ilgi görüyor.
Çelik, eğitim sürecinde geleneksel el sanatlarına büyük bir ilgi duymaya başladığını anlattı.
Aynı süreçte İstanbul Kapalı Çarşı'da çalışırken negatif oyma sanatı ile tanıştığını kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sır gibi saklanan bir sanat, pek kimseye öğretmiyorlar. Ben de bunu kendim öğrenerek geliştirmek zorunda kaldım. Uzun çalışmalar ve denemeler sonucunda bunu yapmayı başardım. Şu anda negatif oyma sanatını tespihe uyarlayabilen dünyada sadece ben varım."
Eğitiminin ardından döndüğü memleketi Mardin'de sanatını yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğünü belirten Çelik, burada da koleksiyonluk çok sayıda eser üretmeye başladığını dile getirdi.
Öncelikle tespih yapım aşamasını uyguladığını, ardından her habbesine yapıları minyatür olarak negatif oyma sanatı ile işlediğini ve minyatür boyama ile çalışmayı sonlandırdığını aktaran Çelik, bazı eserlerinin yapımının haftalar bazı eserlerinin ise aylar sürdüğünü vurguladı.
Üzerinde uzun yıllar çalıştığı sanatı icra etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Tespihin tanelerinin içinde her bir habbeye farklı mimarilerimizi, camilerimizi oyuyorum. Bu süreç tespihin iplik deliğinden içeriye onu bozmadan, kırmadan, dağıtmadan yavaş yavaş boşluklar açarak oluşuyor."
Çalışmayı ilk yaptığı dönemlerde çok fazla zorlandığını anlatan Çelik, ‘’Kullandığım malzeme kristal, genellikle kehribar taşları kullanıyorum. Çok narindir. İlk başlarda bayağı bir kırdığım, döktüğüm oldu ama zamanla ustalaştım'' dedi.
Kehribar taşının oluşumu, milyonlarca yılı bulabiliyor. Yaklaşık 30-40 milyon yıl boyunca devam eden bu süreçte, çam ağaçlarının salgıladığı reçineler toprağa karışıyor ve zamanla fosilleşerek kehribara dönüşüyor.
Bu sanatı dünyaya duyurmaya ve dünyanın başka noktasındaki koleksiyon üreticilere ulaşmaya çalıştığını söyleyen Çelik, geliştirdiği tekniğin dünyada yayılmasını arzu ettiğini belirtti.
