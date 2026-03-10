Sır gibi saklanan sanat. Yapımı aylar sürüyor, tek ustası Mardin'de

Çalışmayı ilk yaptığı dönemlerde çok fazla zorlandığını anlatan Çelik, ‘’Kullandığım malzeme kristal, genellikle kehribar taşları kullanıyorum. Çok narindir. İlk başlarda bayağı bir kırdığım, döktüğüm oldu ama zamanla ustalaştım'' dedi.

Kehribar taşının oluşumu, milyonlarca yılı bulabiliyor. Yaklaşık 30-40 milyon yıl boyunca devam eden bu süreçte, çam ağaçlarının salgıladığı reçineler toprağa karışıyor ve zamanla fosilleşerek kehribara dönüşüyor.

Bu sanatı dünyaya duyurmaya ve dünyanın başka noktasındaki koleksiyon üreticilere ulaşmaya çalıştığını söyleyen Çelik, geliştirdiği tekniğin dünyada yayılmasını arzu ettiğini belirtti.