Şırnak'ta 2 bin yıllık manastır. Kayaların arasında yer alıyor, neredeyse kimse ulaşamıyor

Köyde tek başına kalan Kemal Diril isimli vatandaş, kilise hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Resmi olarak 450 yıldır var. Ama anlatılana göre 2 bin yıl önce yapılmış bir kilise. Rivayete göre Mısır'da ölen Martaj Maoni adına yapılmış. Kiliseden sonra manastır olmuş. 400 rahip burada eğitim görmüş. Herkes gelip ziyaret ediyor. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Devletin teşviki olsa çok güzel olur.''