Şırnak'ta 2 bin yıllık manastır. Kayaların arasında yer alıyor, neredeyse kimse ulaşamıyor

18.12.2025 12:37
İHA
Şırnak'ta yüzlerce yıl önce yapılan ve kayaların arasında olması nedeni ile erişimi zor olan manastır, görenleri hayrete düşürüyor.
Huzur ve güvenin sağlandığı Bestler Dereler bölgesindeki köylerden biri olan Kovankaya Köyü, tarihi dokusuyla göz kamaştırıyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki boşaltılmış köyde yaz aylarında 3 aile kalıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı köyde 2 bin yıl önce yapıldığı rivayet edilen dev iki yapı, görenleri hayrete düşürüyor.
Kayaların ortasına yapılmış manastıra neredeyse kimse ulaşamıyor. Şimdiye kadar 400 rahibin eğitim gördüğü eski yapıya Keldaniler, ayin için geliyor.
Köyde tek başına kalan Kemal Diril isimli vatandaş, kilise hakkında şu ifadeleri kullandı:
''Resmi olarak 450 yıldır var. Ama anlatılana göre 2 bin yıl önce yapılmış bir kilise. Rivayete göre Mısır'da ölen Martaj Maoni adına yapılmış. Kiliseden sonra manastır olmuş. 400 rahip burada eğitim görmüş. Herkes gelip ziyaret ediyor. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Devletin teşviki olsa çok güzel olur.''
