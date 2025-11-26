Şırnak'ta zeytin bahçesini don vurdu, ağaçlardan ürün alınamadı

İdil ilçesindeki zeytin bahçesine don vurdu. Don sebebiyle zeytin bahçesindeki üretim şu an için durdu, köylü hasat yapamadı.

Kurtuluş köyünde zeytincilikle uğraşan Mehmet Nuri Genç, 150 dönümlük bahçesinden ürün alamadığını söyledi.

Kayısı başta olmak üzere birçok meyve ağacının don vurmasından etkilendiğini söyleyen Genç, "Biz burada zeytin, Siirt fıstığı, buğday, arpa, mercimek ve mısır üretimini yapıyoruz. Bu sene zeytinde çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle kayısı ve diğer meyve çeşitlerine don vurduğu dönemde bizimde burada zeytinlerde bir don olayı oluştu. Şu anda sıfır bir verim söz konusu" dedi