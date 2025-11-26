Şırnak'ta zeytin bahçesini don vurdu, ağaçlardan ürün alınamadı
26.11.2025 13:38
İHA
Şırnak'ta zeytin ağacını don vurdu. 150 dönümlük zeytin bahçesinden ürün alınamadı.
İdil ilçesindeki zeytin bahçesine don vurdu. Don sebebiyle zeytin bahçesindeki üretim şu an için durdu, köylü hasat yapamadı.
Kurtuluş köyünde zeytincilikle uğraşan Mehmet Nuri Genç, 150 dönümlük bahçesinden ürün alamadığını söyledi.
Kayısı başta olmak üzere birçok meyve ağacının don vurmasından etkilendiğini söyleyen Genç, "Biz burada zeytin, Siirt fıstığı, buğday, arpa, mercimek ve mısır üretimini yapıyoruz. Bu sene zeytinde çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle kayısı ve diğer meyve çeşitlerine don vurduğu dönemde bizimde burada zeytinlerde bir don olayı oluştu. Şu anda sıfır bir verim söz konusu" dedi
"GEÇEN YIL ZEYTİN 70 TONDU, BU YIL BİR KASA BİLE YOK"
Geçen yıl 150 dönümlük bahçeden 70 ton zeytin, karşılığında ise 13,5 ton zeytinyağı elde ettiklerini anlatan Genç, "Geçen sene aldığımız verim ortalama bir ağaçtan 20 kilo iken, bu sene tamamıyla yok hükmündedir. Bazı ağaçlarda yarım kilo da alacak durumda değiliz. Neticede, don vurması sebebi ile şu anda hasat yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
