Şişli'de lüks otomobil bariyere çarptı. 3 yaralı

15.04.2026 08:12

DHA

İstanbul Şişli'de bariyerlere çarpan lüks otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde sabah 06.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 

 

Hızının fazla olduğu öğrenilen lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı. 

3 YARALI

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

 

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı. 

 

Yol, kısa süre trafiğe kapatılırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. 

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

