Site inşaatı için kazılan yerden insan kemikleri çıktı

25.12.2025 14:21

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında mezar kalıntıları bulundu.

IHA

Olay, saat 09.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı. Kazı sırasında tarihi mezarlar, testiler ve insan kemikleri görüldü. 

 

IHA

Mezarları gören Jandarma ekipleri, kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdiler. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptılar. 

IHA

İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu. Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.

 

Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.

