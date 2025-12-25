Site inşaatı için kazılan yerden insan kemikleri çıktı
25.12.2025 14:21
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında mezar kalıntıları bulundu.
Olay, saat 09.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı. Kazı sırasında tarihi mezarlar, testiler ve insan kemikleri görüldü.
Mezarları gören Jandarma ekipleri, kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdiler. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptılar.
İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu. Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.
Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.
