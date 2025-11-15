Kar yağışı uyarıları geliyor Sivas'ta 40 santimetreye ulaştı

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, gece boyunca da devam etti. Yağışla birlikte kent geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santime kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 40 santimi geçti. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde 0 derece olarak ölçüldü.