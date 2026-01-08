Sivas'ın kıraç topraklarına ekiliyor | Yüksek kaliteli protein kaynağı. Kemiklere de iyi geliyor
08.01.2026 12:38
AA
Sivas'ta 10 kişilik ekibin yaklaşık 6 yıl önce başladığı yerli soya tohumu geliştirme çalışmalarında sona gelindi.
Yaklaşık 3 bin melez bitki arasından seçilen 5 çeşit yerli tohum adayı tescil için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne gönderilecek.
Prof. Dr. Tolga Karaköy, soya bitkisinin ülkede genellikle güney kesimlerde ve sıcak alanlarda kendine yer bulan bir ürün olduğunu söyledi.
Sivas'ta iklim koşulları nedeniyle yetiştiricilik süresinin kısa olduğunu belirten Karaköy, yazlık ürünlerin mayıs ayının başında ekildiğini, eylül-ekim aylarında hasat edildiğini ifade etti.
Yeri soya tohumu için 6 yıl önce Sivas'ın iklim koşullarında AR-GE çalışmalarına başladıklarını anımsatan Karaköy, "Buradaki temel hedefimiz, Sivas'ta sulanabilir alanlarda alternatif olarak yetiştirilecek ürün grubuna ihtiyacımız var. Patates, şeker pancarı ve silajlık mısır yetiştiriliyor ancak iyi kullanamazsanız bunların her biri toprağı çok ciddi biçimde sömüren, toprağın kaynaklarını, organik maddesini ve bitki besin elementlerini çok yoğun bir şekilde kullanan ve çoraklaşmasına neden olan ürünlerin başında geliyor" dedi.
''YÜZDE 90-95 ORANINDA YURT DIŞINDAN ALIYORUZ''
‘’Memleketimize baktığımız zaman soyayı yüzde 90-95 oranında yurt dışından alıyoruz, ithal ediyoruz. Çok az miktarda üretiyoruz'' diyen Karaköy, ‘’Ancak biz bu bölgelerde memlekete sağlayacağı katkıyı düşünerek soyayla ilgili ıslah çalışmalarımızı başlattık" şeklinde konuştu.
Çalışmalar kapsamında Türkiye'de farklı kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Karaköy, şunları kaydetti:
"Bölgede çok sağlıklı bir şekilde yetiştirilebiliyor. Dekara 300-350 kilogram çok rahat ürün verebilen ve özellikle gerek yağ, gerek protein içeriği olan soya çeşitlerimizi geliştirdik.''
Soya yem sanayinde de çok yaygın olarak kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne ürünleri sunacaklarını aktaran Karaköy, tohumların yıl içerisinde tescil edilmesini beklediklerini belirtti.
SOYANIN FAYDALARI
Soya fasulyesi; kardiyovasküler hastalıklar, felç, koroner kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi çeşitli sağlık sorunlarının riskini azaltmanın yanı sıra kemik sağlığını da iyileştiriyor.
Yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan besin, östrojenin etkisini taklit eden hormon benzeri maddeler (fitoöstrojenler) içeriyor. Soyanın bazı menopoz semptomlarını azaltabileceği de ön görülüyor.
Soya ürünlerinin diğer olası faydaları şu şekilde sıralanıyor:
- Kan basıncının düşmesi
- Kan damarlarında iyileşmeler (Örneğin arter duvarlarının esnekliğinin artması)
- Bilişsel işlevlerin ve görsel hafızanın iyileşmesi
Ancak uzmanlar, soyanın olumlu etkilerinin kesin olarak anlaşılması için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.
ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR
Soya alerjisinin bebeklerde ve çocuklarda oldukça yaygın olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışılması öneriliyor.