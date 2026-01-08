Sivas'ın kıraç topraklarına ekiliyor | Yüksek kaliteli protein kaynağı. Kemiklere de iyi geliyor

Soya fasulyesi; kardiyovasküler hastalıklar, felç, koroner kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi çeşitli sağlık sorunlarının riskini azaltmanın yanı sıra kemik sağlığını da iyileştiriyor.

Yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan besin, östrojenin etkisini taklit eden hormon benzeri maddeler (fitoöstrojenler) içeriyor. Soyanın bazı menopoz semptomlarını azaltabileceği de ön görülüyor.

Soya ürünlerinin diğer olası faydaları şu şekilde sıralanıyor:

Kan basıncının düşmesi

Kan damarlarında iyileşmeler (Örneğin arter duvarlarının esnekliğinin artması)

Bilişsel işlevlerin ve görsel hafızanın iyileşmesi

Ancak uzmanlar, soyanın olumlu etkilerinin kesin olarak anlaşılması için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR

Soya alerjisinin bebeklerde ve çocuklarda oldukça yaygın olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışılması öneriliyor.