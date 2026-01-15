Sivas'ın Pamukkale'si buz tuttu
15.01.2026 16:33
AA
Adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan Altınkale'de, soğuk havanın ardından buz sarkıtları ortaya çıktı. Bölgeye, Sivas'ın Pamukkale'si de deniyor.
Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.
Süs havuzlarındaki 48 derecelik jeotermal suyun buharının soğuk havayla birleşmesiyle Altınkale'de güzel görüntüler oluştu.
Bölgede yer altındaki termal suyun borularla travertenlere ulaştırıldığı noktada oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.
Bu arada kentte aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Özellikle hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
