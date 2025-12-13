SMA'lı minik Asya bağımsız hareket edemezken, şimdi bale sahnelerinde
13.12.2025 12:53
İHA
Sivas'ta yaşayan ve SMA teşhisi konulan minik Asya Yüksel'in azmi görenlere umut oldu. Baş kontrolünü dahi yapmakta zorlanan Asya, şimdi ise hayallerindeki bale gösterisini yaptı.
Sivas'ta yaşayan Yüksel çiftinin kızları Asya Yüksel, 2020'de dünyaya geldi. Minik Asya'ya doktorlar tarafından SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Konulan teşhisin ardından çift, kızlarının tedavisinin üzerinde durdu ve Asya azmiyle tedavisine bale gösterisi yapacak derecede cevap verdi.
Tedavisine başladığı süreçte boyun kontrolünü bile yapamayan Asya, önce emeklemeye daha sonra da yürümeye başladı. Bu süreçte fizyoterapistine bale yapmak istediğini söyleyen Asya çalışmalara başladı. Artık desteksiz ve bağımsız hareket etmeye başlayan Asya, tedavi gördüğü kurumun etkinliğinde ilk bale gösterisini gerçekleştirdi. Minik Asya'nın gayreti ve umudu katılımcılardan yoğun alkış aldı.
"ÇOK AZİMLİ, İSTEKLİ VE ENERJİK BİR ÇOCUK"
Asya'nın gelişiminde büyük katkısı olan Fizyoterapist Aynur Seyhan, Asya'nın yaklaşık 1 yaşlarındayken yanlarında tedaviye başladığını söyledi. Asya'nın kurumdaki ilk zamanlarını anlatan Seyhan şöyle konuştu:
“Geldiğinde baş kontrolü dahi yoktu. Kaslarda çok fazla kuvvet yetersizliği vardı. Emeklemede, kol kaslarında kuvvet yetersizliği, ayakta durma kaybı gibi bütün motor hareketlerde ciddi kuvvet yetersizliği vardı. Ama buna rağmen Asya çok azimli, çok istekli, çok enerjik bir çocuk. Dolayısıyla bizim ilerlememiz de çok güzel oldu. Her seansta ‘Aynur ben bale gösterisi yapmak istiyorum, o eteklerden giymek istiyorum’ diyordu. Hatta seanslarımızın birçoğunda ben bale gösterisi açardım, hareketleri tekrarlayarak yapardık. Alkışlanmak istiyorum, herkes beni izlesin istiyorum dedi. Biz çok şükür bunu gerçekleştirdik. Hayalinin gerçekleşmesinin şaşkınlığını kendisi de yaşadı.”
"ASYA NELER BAŞARILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"
Gösterisinin çok beğenildiğini söyleyen Seyhan, "Sürekli ‘İnanamıyorum, sahneye çıktım, alkışlandım’ dedi. İstediği de bir şey oldu. Aslında Asya bir noktada da engellerin aşılabileceğini gösterdi ve orada kendi imzasını attı. Asya nelerin başarılabileceğini gösterdi, hayallerin gerçekleştirilmesi için hiçbir engelin olmadığını bize kanıtlamış oldu. Asya başardı ve bunu tüm SMA hastası çocuklar başarabilir, biz bunu gösterdik. Hatta Asya için şöyle denildi, çocukların doktor kontrol sırasında bir testleri var ve puan karşılığında o testi geçmek zorundalar. Asya, doktor kontrolüne gittiğinde ‘Siz gen tedavisi mi aldınız, nasıl olur bu, nasıl bağımsız durabilir?’ dediler" diye konuştu.
"ANNE HERKES BENİ ALKIŞLADI"
Asya'nın hastalığını ilk öğrendikleri zaman çok zorlu bir süreç yaşadıklarını söyleyen anne Züleyha Yüksel, "İlk öğrendiğimiz zaman SMA hastaları gibi olacak, yatalak olacak diye düşünmüştüm. Gerçekten çok üzgün ve çok yorucu bir süreçti. Sürece alıştıkça, kabullendikçe işimiz daha çok kolaylaştı. Sevgiyle yaklaştıkça bunu daha güzel yönetebileceğimizi öğrendik. Sonra Aynur hocamla tanıştık, onunla tanışmak gerçekten hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Çocuklar için doğru fizyoterapi gerçekten çok önemli. Asya’da çok azimli ve istekli bir çocuk, bu konuda bizi hiç yormadı. Fiziğe çok büyük bir şevkle katılıyor bu da çok büyük bir artı oldu. Bale yapmak ve sahne almak isteyen bir çocuktu, gösteriden sonra kendisi de inanamıyordu. Böyle bir şey gerçekleştiği için çok mutluydu. Eve geldiğinde ‘anne herkes beni alkışladı, herkes beni çok beğendi’ diye günlerce bunu anlattı. Bizim için çok büyük ve çok güzel bir anı oldu" ifadelerine yer verdi.
