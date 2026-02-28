Şoförlere trafik uygulaması. Ceza yiyen sürücü polisi tehdit etti
28.02.2026 12:16
İHA
Adana'da trafik kontrolünde ceza yazılan bir sürücü, polisi tehdit ederek basın mensuplarının kameralarına vurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Küçüksaat meydanında toplu taşıma araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.
Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler, dron ile tespit edilirken uygulama noktasındaki ekipler tarafından araçları durdurularak cezai işlem uygulandı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Denetimlerde cam film kullanan 5 sürücüye, araç üzerinde teknik değişiklik yapmaktan 3 sürücüye, muayenesiz araç kullanmaktan 1 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 sürücüye, yetersiz ehliyetten 2 sürücüye, standartlara aykırı korna sisteminden 4 sürücüye, cep telefonu ile konuşmaktan 2 sürücüye ve emniyet kemeri kullanmamaktan 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
POLİSİ TEHDİT ETTİ
Uygulama esnasında bir toplu taşıma sürücüsüne, araç üzerinde teknik olarak değişiklik yapmaktan 2 bin 719 TL para cezası yazıldı.
Sürücü cezayı almasının ardından polise, "O plakayı yazdım görüşürüz" diyerek tehditte bulundu. Polis memuru ise sürücüye "Görüşürüz" diyerek karşılık verdi.
"BANA CEPHE ALDINIZ"
Daha sonra sürücünün aracının ön koltuğunda bir çocuğun oturduğunu fark eden ekipler, çocuğun arka koltuğa alınmasını istedi.
Bunun üzerine sürücü, "Arkadaşınızla konuşunca bana cephe aldınız" diyerek tepki gösterdi ve çocuğu arka koltuğa aldı.
Polis ekipleri çocuğa emniyet kemeri takılması yönünde uyarıda bulununca sürücü araçtan inip kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.
Sürücü, kameraya vurarak saldırıda bulundu. Yaşanan gerginliğin ardından sürücü, çocuğa emniyet kemeri taktıktan sonra bölgeden ayrıldı.
"KAZANDIĞIMIZI CEZAYA ÖDÜYORUZ"
Öte yandan, uygulamada ceza yazılan bazı sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Toplu taşıma sürücüsü Recep Aydeniz, sık sık ceza yazıldığını öne sürerek, "Üç günde bir ceza yiyoruz. Kazandığımızı cezaya ödüyoruz. Kornadan ceza yiyoruz, yapacak bir şey yok. Çarşıda onlarca araç park etmiş, onlara ceza yok ama toplu taşıma araçlarına var" dedi.
