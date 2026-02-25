Soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyor. Keloğlan çorbasına yoğun ilgi
25.02.2026 10:15
İHA
Çankırı'da "Keloğlan çorbası" olarak da adlandırılan tarhana çorbası, besleyici ve tok tutucu özelliğiyle Ramazan ayında sofralardaki yerini alıyor.
Kış aylarının sembolü haline gelen tarhana çorbası, içeriğindeki vitaminler, mineraller ve doğal antibiyotik özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili bir koruma sağlıyor.
Masallara konu olan ve Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan ile özdeşleşen çorba, özellikle Ramazan ayında Çankırı'da ayrı bir yer tutuyor.
30 gün boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Keloğlan çorbasını tatmak için başka şehirlerden ziyaretçiler geldiğini anlatan İşletmeci Şahin Harmancı, "Biz Çankırı'da bu çorbaya Keloğlan çorbası diyoruz. Bildiğiniz gibi Keloğlan Çankırılı. Bu da Keloğlan'ın annesinin şifalı tarifinden yapılan bir çorba'' dedi.
Harmancı, günümüzde köylerde de yapılan Keloğlan çorbasının birçok hastalığa şifa olduğunu belirtti. Çorbanın yanında ise Çankırı'nın coğrafi işaretli ürünü olan küpecik peyniri servis ediliyor. Bu peynir, çorbanın içine karıştırılarak tüketiliyor.
