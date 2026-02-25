Soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyor. Keloğlan çorbasına yoğun ilgi

Masallara konu olan ve Çankırı'ya ait olduğu bilinen Keloğlan ile özdeşleşen çorba, özellikle Ramazan ayında Çankırı'da ayrı bir yer tutuyor.

30 gün boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Keloğlan çorbası, hem besleyici özelliği hem de tok tutucu özelliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.