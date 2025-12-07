Solunum hastalığı olan oraya koşuyor. Astım ve KOAH hastalarına şifa olarak biliniyor

Damlataş Mağarası, hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla 2025 yılında da Alanya'nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmayı sürdürdü.

Doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olan mağaraya geçen sene 250 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ise 270 bin kişi ziyaret etti.