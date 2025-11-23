Son ürünler toplanmaya başladı: 10 ton verim bekleniyor
23.11.2025 16:54
İHA
Ankara'nın Polatlı ilçesinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşılırken, gün doğmadan tarlaya giren çiftçiler son ürünleri toplamayı sürdürüyor.
Polatlı'da şeker pancarı hasadı son aşamaya yaklaşırken tarlalarda hareketlilik hız kazandı. Bölge genelinde nisan ayında ekilen pancarlar eylül sonundan itibaren sökülmeye başlanırken üreticiler, yoğun ve yorucu sezonun son ürünlerini almaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları, sulama şartları ve hastalık baskısı bu yıl verim üzerinde belirleyici olurken, tarlalardaki hasat çalışmaları aralık ayının sonuna kadar sürecek. Ankara Pancar Kooperatifi Polatlı Mağaza Şefi olan Ziraat Mühendisi Kerem Güler, şeker pancarında bu sezonun genel durumunu değerlendirdi.
"KÖYÜN GENEL ORTALAMASINDAN 10 TON CİVARI BİR VERİM BEKLİYORUZ"
Pancar hasatlarının yarısının bittiğini ve sona yaklaşıldığını belirten Güler, "Verimlerimiz iyi. Köyün genel ortalamasından 10 ton civarı bir verim bekliyoruz. Polatlı'nın geneline baktığımızda aynı şeyden bahsedemeyiz. Polatlı'daki pancar tarlalarımızın verimleri 5.5 ton civarı. 16.5-17'de polar geliyor pancarlarımızdan. Sakarya Nehri'miz bizim en büyük su kaynağımız kesildi. Kuyu sularımız, yer altı sularımız çekildi. Yıl da çok sıcak gitti. Bunlar üretimi çok etkiledi. Hastalıklar, kök çürüklüğü hastalığımız pancarlarda bu sene fazlaydı. Her yıl da bu artarak devam ediyor. Üreticilerimiz bu zorluklara rağmen pancarlarını ürettiler. Şeker pancarı Polatlı'da uzun yıllardır en çok üretildiği, çiftçilerin en çok önem verdiği ürünlerin başında gelir. Birçok kişi buradan ekmek yiyor. Sözleşmeli üretimin ilk örneğidir şeker pancarı ülkemizde. Alım ve fiyat garantili. Çiftçimizi tarlaya bağlıyor. Stratejik bir ürün" dedi.
ÇİFTÇİLERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA
Kerem Güler, pancarda münavebe kuralına yeterince uyulmadığını belirterek, ideal uygulamanın aynı tarlaya en az 4 yıl boyunca yeniden pancar ekilmemesi olduğunu ifade etti. Bu kurala uyulmamasının hastalık ve zararlıların artmasına yol açtığını dile getiren Güler, çiftçilerin mücadelede zaman zaman geç kalması nedeniyle verim ve kazanç kayıplarının yaşandığını da sözlerine ekledi.
“1 HEKTAR PANCAR YILLIK 6 KİŞİNİN OKSİJEN İHTİYACINI KARŞILIYOR”
Çiftçinin pancar üretiminden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Güler, "1 dekar pancar yıllık 6 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor. Fabrikamız fiyat açıklaması yaptı, revize ederek fiyat artışı yaptı. Mevcut fiyatın iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii ki daha iyi olabilir. Gübreye, mazota, ilaca gelen zamlar ortada. Bunu karşılaması lazım. Yapılan sözleşmede gübre avansı olsun, nakdiye avansı olsun çiftçileri sürekli destekliyor. Sözleşmeli üretim kapsamında kolaylaştırıyor tabii ki üretimi" diye konuştu.
STRATEJİK VE KRİTİK BİR ÜRÜN
Avrupa Birliği ülkelerinde pancar üretimine büyük önem verildiğine dikkati çeken Kerem Güler, bu ülkelerin ihtiyaçlarının 2 katına yakın üretim yaparak ihtimal risklere karşı yedek stok oluşturduğunu vurguladı. Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu dile getiren Güler, çiftçilerin zaman zaman zorlandığını ancak pancar tarımından vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti.
