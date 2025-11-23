Son ürünler toplanmaya başladı: 10 ton verim bekleniyor

Pancar hasatlarının yarısının bittiğini ve sona yaklaşıldığını belirten Güler, "Verimlerimiz iyi. Köyün genel ortalamasından 10 ton civarı bir verim bekliyoruz. Polatlı'nın geneline baktığımızda aynı şeyden bahsedemeyiz. Polatlı'daki pancar tarlalarımızın verimleri 5.5 ton civarı. 16.5-17'de polar geliyor pancarlarımızdan. Sakarya Nehri'miz bizim en büyük su kaynağımız kesildi. Kuyu sularımız, yer altı sularımız çekildi. Yıl da çok sıcak gitti. Bunlar üretimi çok etkiledi. Hastalıklar, kök çürüklüğü hastalığımız pancarlarda bu sene fazlaydı. Her yıl da bu artarak devam ediyor. Üreticilerimiz bu zorluklara rağmen pancarlarını ürettiler. Şeker pancarı Polatlı'da uzun yıllardır en çok üretildiği, çiftçilerin en çok önem verdiği ürünlerin başında gelir. Birçok kişi buradan ekmek yiyor. Sözleşmeli üretimin ilk örneğidir şeker pancarı ülkemizde. Alım ve fiyat garantili. Çiftçimizi tarlaya bağlıyor. Stratejik bir ürün" dedi.