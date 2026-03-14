Fiyatı 30 liradan başlıyor. Son yağışlar verimi artırdı, sağlığa pek çok faydası var
14.03.2026 13:21
Son Güncelleme: 14.03.2026 13:26
Ege Bölgesi'nde ocak ve şubatta mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, İzmir'in coğrafi işaretli ürünü sakız enginarında verimi yükseltti.
Ilık iklim sebzesi olarak bilinen ve çoğunlukla Ege ile Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineraller açısından zengin içeriğiyle sofralarda sıkça tercih ediliyor.
Türkiye'de enginar üretiminin en fazla olduğu illerden İzmir'de yaklaşık 8 bin dekarlık alanda yılda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Kentte üretim, ağırlıklı olarak Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, genellikle coğrafi işaret tesciline sahip "sakız" cinsi enginarı tercih ediyor.
Ege mutfağında önemli yere sahip enginarda hasat dönemi mart, nisan ve mayısta yoğunlaşarak hazirana kadar sürüyor.
Geçmiş yıllarda don ve kuraklık nedeniyle rekoltesi düşen enginar, bu yıl ocak ve şubatta mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar sayesinde üreticiyi sevindirdi.
Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, ticari olarak farklı enginar çeşitlerinin bulunduğunu ancak sakız enginarının lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi.
Bölge çiftçisinin sakız enginarını tercih ettiğini belirten Uslucan, "Sakız enginarı bölgede çok eski bir üründür. Diğerlerine göre daha az ürün veriyor ama tadı çok farklı" diye konuştu.
Uslucan, geçen yıl zirai don nedeniyle enginar üreticilerinin zarar gördüğünü ancak bu sene hava koşullarının olumlu seyrettiğini dile getirdi.
Çiftçilerin bu yıl enginarını zirai dondan korumak için "ağustosta su vermeyerek uyandırmadığını" anlatan Uslucan, şunları kaydetti:
“Ocak ve şubat yağmurlarının enginara büyük faydası oldu. Üreticilerimiz enginarı sulamak zorunda kalmadılar, yağmurla bugüne kadar geldi. Rekoltenin bu yıl yüzde 20 fazla olmasını bekliyoruz. Sakız enginarına talep var. Toptan 30-40 liradan satılıyor.”
Urla'da çiftçilik yapan Adalet Çıtak ise 6 dönümde enginar yetiştirdiğini söyledi. Çıtak, "Verim fevkalade güzel. Benim ektiğim ürünlerin ilk senesiydi ve bitkinin gövde yapısı oldukça iyi gelişti" dedi.
Enginar yaprakları, karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir. Lif açısından zengin olması nedeniyle sindirimi düzenleyip bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığın önlenmesine destek olabilir. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
