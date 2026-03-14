Fiyatı 30 liradan başlıyor. Son yağışlar verimi artırdı, sağlığa pek çok faydası var

Ilık iklim sebzesi olarak bilinen ve çoğunlukla Ege ile Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineraller açısından zengin içeriğiyle sofralarda sıkça tercih ediliyor.

Türkiye'de enginar üretiminin en fazla olduğu illerden İzmir'de yaklaşık 8 bin dekarlık alanda yılda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Kentte üretim, ağırlıklı olarak Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, genellikle coğrafi işaret tesciline sahip "sakız" cinsi enginarı tercih ediyor.