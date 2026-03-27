Son yağışlarla canlandı. Su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
27.03.2026 10:45
İHA
Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun yağışlar, şehirdeki barajların doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdı.
Kahramanmaraş'ta Menzelet, Sır, Kartalkaya ve Kılavuzlu başta olmak üzere birçok barajda su seviyeleri gözle görülür şekilde yükselirken, bazı barajlarda doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaştığı öğrenildi.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yağışların tarım alanlarında sulama sıkıntılarını minimuma indireceğini belirtti.
Çetinkaya, “Yağışlarımızın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bizleri sevindiriyor. Tarlalarda ekili buğday, arpa, mısır, biber ve şeker pancarı gibi ürünler için sulama ihtiyacı büyük ölçüde karşılanıyor. Barajlarımızın doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı, bazı barajlarda ise su tahliyeleri yapıldı. Kar ve su açısından bereketli bir yıl yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Çetinkaya, stratejik öneme sahip Klavuzlu Barajı’na da dikkat çekerek, buradan elektrik enerjisi, içme suyu ve Hatay Amik Ovası’na su sağlandığını, bölgedeki Menzelet, Klavuzlu ve Sır barajlarının da çiftçilerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynadığını vurguladı.
Çetinkaya, tüm halk için bereketli bir yıl temennisinde bulundu.
