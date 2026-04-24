Son yılların en iyi yağışını aldı. Su kodu yükseldi
24.04.2026 11:36
Son Güncelleme: 24.04.2026 11:49
İHA
Tunceli'de karların erimesi ve yağışlarla birlikte Uzunçayır Baraj Gölü'nün kodu yükseldi.
Son yılların en iyi kar yağışını alan Tunceli'de çayların beslediği Uzunçayır Baraj Gölü'nde doluluk oranı arttı.
Yağış nedeniyle toprağın akmasıyla da barajın rengi kahverengiye döndü. Bölge esnafından Ali Çağrı, kentin 10 yıldır bu şekilde yağış almadığını, Munzur Çayı'nın yükselmesinden dolayı iş yerinin su altında kalmasından korktuğunu belirtti.
Çağrı, "Yağışlarla birlikte ekolojik sistem ve doğanın döngüsünün yerine oturacağını düşünüyorum. Eskiden sularımız azdı, kuruma noktasına gelmişti. Şu anda çok iyi'' ifadelerini kullandı.
Çağrı, suyun renginin değişmesini yağan yağmurların toprağın milini sürüklemesine bağladı. Bu durumun geçici olabileceğini ve yağış almazsa 1 hafta içerisinde geçebileceğini söyledi.
Kentte 3 yıldır üniversite okuduğunu aktaran Berat Meşe de, "Hava şartları maalesef zorluydu. Yağmur bence yeterince yağmadı ama karların erimesiyle suda yükselme oldu. Suyun renginin de 15-20 gün içerisinde tekrar açılacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Yapımı 2009'da tamamlanan Uzunçayır Baraj Gölü; elektrik üretimi, kafes balıkçılığı ve bölge ekosistemi için önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.
