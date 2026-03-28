Son yılların en yoğun yağışını aldı. Evler sular altında kaldı

Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak, bu yılın kış mevsiminin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "2026 yılında bol yağmurlu ve karlı bir kış yaşadık. Barajlarımız yavaş yavaş doluyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kamil Eroğlan ise "Belki de son 4-5 yılın yağmayan yağmuru ve karı bu sene yağdı. Bozkır Barajı yapıldı yapılalı böyle bir kış görmedi. Baraj suları Dedemli'ye yaklaştı. Çok güzel görüntüler de ortaya çıkıyor, gezmek görmek için de gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.