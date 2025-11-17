Sonbaharın etkisi harika manzarayı ortaya çıkardı

17.11.2025 10:26

İHA

Van'da sonbaharın etkisiyle sarı tonlara bürünen tarlalar ve meyve ağaçları adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkarıyor.

Sonbaharın etkisi harika manzarayı ortaya çıkardı
IHA

Doğu Anadolu'nun incisi Van'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte doğa adeta bir renk şölenine sahne oluyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve meyve bahçelerinde sarı, kızıl ve kahverenginin binbir tonu görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sonbaharın etkisi harika manzarayı ortaya çıkardı 1
IHA

Bu dönemde sararan tarlalar ve yaprak dökmeye hazırlanan meyve ağaçları, bölgeye özgü eşsiz bir kartpostallık görüntü oluşturuyor. Van Gölü kıyıları, parklar ve kentin mesire alanları, sararan yaprakları kartpostallık manzaralarla sahne oluyor.

Sonbaharın etkisi harika manzarayı ortaya çıkardı 2
IHA

Doğanın bu mevsimdeki eşsiz değişimi, kent sakinlerine ve ziyaretçilere kısa bir mola ve huzur dolu anlar sunuyor. Özellikle elma, ceviz ve kayısı ağaçlarındaki renk cümbüşü Van Gölü'nün mavi suları ile buluşunca sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.

