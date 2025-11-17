Sonbaharın etkisi harika manzarayı ortaya çıkardı

Doğanın bu mevsimdeki eşsiz değişimi, kent sakinlerine ve ziyaretçilere kısa bir mola ve huzur dolu anlar sunuyor. Özellikle elma, ceviz ve kayısı ağaçlarındaki renk cümbüşü Van Gölü'nün mavi suları ile buluşunca sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.