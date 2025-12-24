Stratonikeia antik kentinde "Yaşayan Osmanlı köyü"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, yapılan çalışmaların “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürüttüklerini söyledi. Uzman isim; Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine ait dükkanların da çalışmalarında da özgünlüklerini kaybettirmemeye özen gösterdiklerini belirtti ve devam etti:

"Bunların hepsini en ince pencerelerine varıncaya kadar eski fotoğraflardan, eski bilgilerden, o evde yaşayan insanlarla sohbetlerden çıkardığımız sonuçlara bağlı olarak birebir bunları çiziyoruz. Ve gelecekte de bu Osmanlı dönemindeki o köy meydanının tamamını tekrar yaşatıyor olacağız."