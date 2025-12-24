Stratonikeia antik kentinde "Yaşayan Osmanlı köyü"
24.12.2025 15:25
İHA
Muğla'da Stratonikeia antik kentinin köy meydanı, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında 19. Yüzyılda hizmet veren mesleklerin yeniden canlandırılması amacıyla düzenleme çalışması devam ediyor.
Köy meydanının giriş-çıkış bölümleri tamamlanırken, düzenlemelerin tamamen bitmesiyle berber, nalbant, kalaycı, terzi, bakırcı, fırın, ayakkabı ve zeytinyağı üretimi gibi meslek alanları da günümüz şartlarında tekrar hizmet verebilecek. Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tüm medeniyetleri içinde barındıran Stratonikeia antik kenti, hala yaşamın devam ettiği nadir antik kentlerden birisi olarak anılıyor ve dikkat çekiyor.
3 bin 500 yıldır kesintisiz olarak hayatın devam ettiği Stratonikeia antik kentinin girişinde bulunan Selçuklu hamamı ve Menteşe Beyliği döneminden kalma Şaban Ağa Camii'nin restorasyonu ile başlayan çalışmalarda, Semerci Ömer Evi ve Ali Aydın Evleri'nin restorasyonu tamamlandı. Köy meydanında bulunan kahvenin yanında antik kente ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistler oturup çay kahve ve kahvaltı gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.
Stratonikeia Antik Kenti'nin girişindeki köy meydanında yapılacak düzenlemeler sonrası 19. Yüzyılda bu alanda hizmet veren iş kolları tekrar günümüz şartlarına uyarlanarak hizmete sunulacak.
‘Geleceğe Miras' projesi kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, meydanını Menteşe Beyliği, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine dükkânları kendi özgün halleri ile ayağa kaldıracaklarını açıkladı.
"GELECEĞE MİRAS PROJESİ"
Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, yapılan çalışmaların “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürüttüklerini söyledi. Uzman isim; Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine ait dükkanların da çalışmalarında da özgünlüklerini kaybettirmemeye özen gösterdiklerini belirtti ve devam etti:
"Bunların hepsini en ince pencerelerine varıncaya kadar eski fotoğraflardan, eski bilgilerden, o evde yaşayan insanlarla sohbetlerden çıkardığımız sonuçlara bağlı olarak birebir bunları çiziyoruz. Ve gelecekte de bu Osmanlı dönemindeki o köy meydanının tamamını tekrar yaşatıyor olacağız."
"YAŞAYAN OSMANLI KÖYÜ"
Kazı Başkanı Bilal Söğüt, Osmanlı dönemindeki o ambiyansı günün şartlarına uyarlayarak tekrar inşa edeceklerini ve o dönemin meslek gruplarının "üretim yerlerinin de bizzat görülebileceğini ekledi. Sürecin aşama aşama ilerlediğinden bahseden Söğüt, "orta bölümdeki dükkânları da tamamladığımızda bence Antik kentin kalbinde böyle yaşayan bir Osmanlı köyü olacak" dedi.
YASAL UYARI
MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.