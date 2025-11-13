Stres atmak isteyenlerin favori noktası

Her gün yüzlerce kişinin oltasını alıp balık avladığı bölgede balıkçılık kadar av malzemeleri satışı da önemli bir sektör olarak varlığını sürdürüyor.

Haftanın stresini oltası ile attığını belirten Mahsun Balat, fırsat buldukça balık tutmaya geldiğini belirtti. Balat, bu alışkanlığın zamanla bağımlılık yaptığını da aktardı.