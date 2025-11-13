Stres atmak isteyenlerin favori noktası
13.11.2025 11:55
İHA
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü bölgenin yakınlarında bulunan sulak alanlar, stres atmak isteyenlerin akınına uğruyor.
Her gün yüzlerce kişinin oltasını alıp balık avladığı bölgede balıkçılık kadar av malzemeleri satışı da önemli bir sektör olarak varlığını sürdürüyor.
Haftanın stresini oltası ile attığını belirten Mahsun Balat, fırsat buldukça balık tutmaya geldiğini belirtti. Balat, bu alışkanlığın zamanla bağımlılık yaptığını da aktardı.
50 yaşındaki Mahsun Balat sözlerini, “Aslında her gün köye balık satıcıları geliyor. Ancak balığı yakalayıp yemenin keyfi bir başka” şeklinde noktaladı.
