Su alan gençlerin 50 TL ile bıraktıkları not duygulandırdı
12.11.2025 11:23
İHA
Hatay’da 3 su aldıkları esnada iş yeri sahibini yerinde bulamayınca 50 TL’yi masaya bir not ile bırakan gençler esnafı duygulandırarak, takdir topladı.
Defne ilçesi Sümerler Mahallesi’nde bulunan Özgür Büyükaşık’a ait iş yerine alışverişe gelen gençler, 3 su aldıkları esnada esnafı yerinde bulamadılar.
İş yeri sahibinin olmadığını gören gençler, 3 su aldıktan sonra 50 TL paranın üzerine bırakarak ‘Abi 3 su aldık, paramız eksikse hakkını helal et’ yazılı not bırakarak iş yerinden ayrıldılar.
İşlerini hallettikten sonra iş yerine dönen Büyükaşık, 50 TL’nin üzerinde yazılı notu görünce duygulandı.
Esnaf Büyükaşık, "Gençler tekrardan iş yerine geldi. Bana defalarca kez hakkını helal et dediler. Bende helal olsun dedim. Bu durumdan dolayı mutluyum. Üç suyun parası çok önemli değil ama hala günümüzde pırıl pırıl gibi gençler var. Hatay’da depremden sonra insanlar arasında güven kalmadı ve ilişkilerde berbat hale geldi. Böyle bir durum yaşamak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.
