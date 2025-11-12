Su alan gençlerin 50 TL ile bıraktıkları not duygulandırdı

İşlerini hallettikten sonra iş yerine dönen Büyükaşık, 50 TL’nin üzerinde yazılı notu görünce duygulandı.

Esnaf Büyükaşık, "Gençler tekrardan iş yerine geldi. Bana defalarca kez hakkını helal et dediler. Bende helal olsun dedim. Bu durumdan dolayı mutluyum. Üç suyun parası çok önemli değil ama hala günümüzde pırıl pırıl gibi gençler var. Hatay’da depremden sonra insanlar arasında güven kalmadı ve ilişkilerde berbat hale geldi. Böyle bir durum yaşamak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.