Su altında 2 bin 400 yıllık tarih. Türbe izlerine de rastlandı

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri eğitim amacıyla dalış yaptığı baraj gölünde su altında kalan bazı yapıları görüntüledi.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin tarihi önemine işaret ederek, mevcut bilgilere göre ilçedeki ilk yerleşimin Hurri-Mitanniler döneminde başladığını, daha sonra Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Roma, Bizans gibi birçok devletin hüküm sürdüğünü, 639'dan sonra da İslam devletlerinin egemenliği altına girdiğini söyledi.

Cumhuriyet döneminde Eğil'in ilçe statüsü aldığını ifade eden Yıldız, 1986'da başlayan Dicle Barajı inşaatı ile beraber ilçenin bazı değişimler yaşadığını belirtti.