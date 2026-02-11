Su deposundan saat kulesine dönüştü. Sivas'ın simge yapıları arasında yer alıyor

Saati göremeyen çalışanlar ise kuleden yayılan boru sesiyle zamanın geldiğini anlıyor. Sivas'ın simgelerinden tarihi saat kulesi ve boru sesi, yalnızca TÜRASAŞ çalışanları tarafından değil, kentte yaşayan herkes tarafından biliniyor ve kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor.