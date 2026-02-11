Su deposundan saat kulesine dönüştü. Sivas'ın simge yapıları arasında yer alıyor
11.02.2026 11:16
İHA
Sivas'ın simgelerinden tarihi saat kulesi ve boru sesi, hem çalışanların mesai saatini belirliyor hem de kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor.
Sivas'ta 1939 yılında kurulan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra tarihi saat kulesiyle de dikkat çekiyor.
İlk olarak su deposu olarak inşa edilen ve 44 metre uzunluğunda olan kule, zamanla bu işlevini yitirerek saat kulesine dönüştürüldü.
Yaklaşık 87 yıl önce çalışanların mesai saatlerini takip edebilmesi amacıyla tasarlanan kuleye, ilerleyen yıllarda boru sesi sistemi de eklendi. Günümüzde hâlâ aktif olarak kullanılan saat kulesi sayesinde saati görebilen çalışanlar mesainin başlangıcını, mola saatlerini ve mesai bitimini saatten takip ediyor.
Saati göremeyen çalışanlar ise kuleden yayılan boru sesiyle zamanın geldiğini anlıyor. Sivas'ın simgelerinden tarihi saat kulesi ve boru sesi, yalnızca TÜRASAŞ çalışanları tarafından değil, kentte yaşayan herkes tarafından biliniyor ve kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.