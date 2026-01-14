Su miktarı kritik seviyeye düşmüştü. Sapanca Gölü’nde sevindiren gelişme
14.01.2026 16:04
İHA
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde, son bir haftadır etkili olan kar yağışıyla birlikte su seviyesinde beklenen yükseliş başladı.
Geçtiğimiz hafta 28,42 metre seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, yağışların ardından 28,50 metre seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte gölü besleyen dere yataklarındaki su akışı hızlanırken, kuraklık nedeniyle kıyı şeridinde görülen çekilmenin durduğu gözlemlendi.
Yağışların aralıklı olarak devam etmesinin seviye artışını sürdürmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağışların göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturduğu ancak su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye'de yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik seviyelerin altına gerilemişti. Yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.
Uzun zamandır yeterli yağış almayan Sapanca Gölü'nde de seviye, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşmayla Ağustos ayında 29,90 metrenin altına düşerek 29,80 metre olmuştu.
Kar yağışının etkisiyle birlikte seviye artışının rehavete neden olmaması gerektiği belirtilen yeni açıklamada, mevcut kaynakların korunması için sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.
