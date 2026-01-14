Su miktarı kritik seviyeye düşmüştü. Sapanca Gölü’nde sevindiren gelişme

Türkiye'de yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik seviyelerin altına gerilemişti. Yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.

Uzun zamandır yeterli yağış almayan Sapanca Gölü'nde de seviye, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşmayla Ağustos ayında 29,90 metrenin altına düşerek 29,80 metre olmuştu.

Kar yağışının etkisiyle birlikte seviye artışının rehavete neden olmaması gerektiği belirtilen yeni açıklamada, mevcut kaynakların korunması için sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.