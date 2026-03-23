Su seviyesi kritik sınıra düşmüştü. Doluluk yüzde 66'ya ulaştı
23.03.2026 10:16
İHA
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 66'ya ulaştı.
Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık, Kocaeli'nin can damarı olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesini kritik sınıra getirmişti. Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti.
Kış mevsimiyle birlikte havzada etkili olan kar ve sağanak yağışlar, barajdaki su seviyesini hızla yukarı taşıdı. Yapılan son ölçümlerde, doluluk oranının yüzde 66 seviyelerine ulaştığı görüldü.
Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 76 olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Yuvacık Barajı'nda 23 Mart 2025'deki doluluk oranı da yüzde 64 olarak ölçülmüştü.
Turistik bir rotada bulunan Yuvacık Barajı'nın yakınlarında tarihi bir su kemeri mevcut. Çevresinde yürüyüş parkurları bulunan baraj, iki büyük derenin birleştiği vadide, Yuvacık Beldesi yakınlarında inşa edildi.
